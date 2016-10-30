بعد فضيحة استغلال النفوذ..تشوي سون شيل تتقدم باعتذار لشعب كوريا الجنوبية

عبرت تشوي سون-سيل المتهمة بممارسة نفوذها وعلاقتها في المكتب الرئاسي عن اعتذارها من خلال محاميها، عقب عودتها من الى الوطن صباح اليوم.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب صرح لي كيونج-جيه محامي تشوي صباح اليوم الأحد للصحفيين بأن تشوي عادت إلى الوطن تلبية لاستدعاء النيابة العامة، وهي مستعدة لخضوعها للتحقيق مع النيابة العامة “.

وقال المحامي لي إن تشوي طلبت مهلة ليوم واحد للراحة والاستعداد للتحقيقات نظرًا للإرهاق جراء السفر الطويل واعتبارا لحالتها الصحية.

وشرح لي أن تشوي ستخضع للتحقيق بصورة ايجابية وستقول كل ما تعرفه أثناء تحقيق النيابة العامة، وعبرت عن اعتذارها العميق على تسببها في احباط وخيبة امل الشعب.

وعادت تشوي طواعية الى البلاد قادمة من لندن في الساعة 7:35 بعد 3 أشهر من كشف النقاب عن تلك الشكوك.

وأفاد مصدر بأن تشوي غادرت مكان إقامتها في البلاد ومكثت في ألمانيا بعيدة عن وسائل الاعلام، قبل سفرها الى لندن بعيدة عن مطاردة الصحفيين.

ومن المتوقع بدء التحقيق مع تشوي في النيابة العامة يوم غد الاثنين بعد مطالبة تشوي بمنحها مهلة يوم واحد.

يشار الى أن تشوي يشك في أنها تدخلت في تأسيس صندوقي مير وكاي سبورز وجمع حوالي 80 بليون وون من تبرعات الشركات الكبرى لهما واستغلال المبلغ عن طريق شركات خاصة وهما دبلو كي وبديك كوريا .

كما ظهرت شكوك في ممارسة تشوي نفوذها على جامعة إيهوا للنساء لقبول ابنتها تشوي يو-را للالتحاق بالجامعة.

وتواجه تشوي تهم اطلاعها على مستندات سرية متعلقة بشؤون الدفاع والدبلوماسية والاقتصاد والعلاقات بين الكوريتين بالمكتب الرئاسي وعلى خطابات الرئيسة بارك قبل الكشف عنها للامة .