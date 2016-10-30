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الأزهر يوجه بتعويض المتضررين من السيول من “بيت الزكاة”

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الأزهر يوجه بتعويض المتضررين من السيول من “بيت الزكاة” الأزهر يوجه بتعويض المتضررين من السيول من “بيت الزكاة”

الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحصر كافة الأضرار الناتجة عن السيول بكافة المحافظات لتحديد المستحقين على أن يتم تعويضهم، من خلال بيت الزكاة و الصدقات المصري.

وقال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن هناك تعليمات واضحة من إن بيت الزكاة سيتكفل بإصلاح المنازل المتضررة، وتعويض المتضررين بشراء الأساس المنزلى لمن فقده فى السيول، لافتا إلى أن بيت الزكاة سيرسل مندوبين لهم اليوم لحصر الخسائر، كما سيتم عمل مرتب شهرى لمدة 6 شهور لمن يريد المساعدات المالية بغض النظر عن تضرره من السيول، بالإضافة إلى توفير تقديم العلاج للمستحقين.

وأكد أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرى، إن الإمام الأكبر أصدر تعليمات بتكفل لحالة لطفل من سوهاج فقد والديه ويعد أصغر متضرر من السيول بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أنه تقرر التكفل به حتى يتخرج من جامعة الأزهر.

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