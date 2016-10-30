سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة كابلات ومحولات الكهرباء بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط عصابة يعقوب، أخطر تشكيل عصابى لسرقة كابلات ومحولات الكهرباء بالبحيرة، واعترفوا بارتكابهم 8 وقائع، وألقوا محولين فى ترعة ناصر تم انتشالهما بمعرفة الإنقاذ النهرى .

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير برئاسة العميد حازم حسن رئيس مباحث البحيرة و الرائد ماجد الحبشى، مفادها قيام كل من "يعقوب خ.خ" عاطل سبق اتهامه فى عدد (15) قضية متنوعة (سلاح ومخدرات وسرقة وإيصال أمانة)، و"عادل ع.ع" 30 سنة عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة (مخدرات وسرقة وضرب)، و"نادى م.ط" عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة (سلاح وسرقة وضرب).

كما تم ضبط كل من "صلاح ش.ع" عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا سرقات، و"ضياء ا.م" عاطل، و"منصور م.م" عاطل، وجميعهم يقيمون دائرة مركز أبو المطامير بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة كابلات ومحولات الكهرباء بدائرة مركز أبو المطامير والمراكز المجاورة، مستخدمين فى ذلك السيارة رقم "8571 ب س أ" دبابة نصف نقل كحلى اللون .

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم أسفرت إحداها عن ضبطهم بطريق قرية 71 جنا كليس دائرة المركز حال استقلالهم السيارة المشار إليها قيادة الثالث وبحوزة الثانى فرد خرطوش عيار 12 وعدد (3 ) طلقات من ذات العيار، وبحوزة الرابع بندقية خرطوش متعددة الطلقات و4 طلقات من ذات العيار، كما ضبط بها الأدوات المستخدمة فى وقائعهم عدد (6) عتلة حديدية، وعدد (3) صواريخ، و(41) مفتاح مختلف الأنواع و(4) زرديات، و(3) مفاتيح إنجليزى، و(16) أسطوانة صاروخ وكمية من الأجزاء الحديدية والأسلاك النحاسية الخاصة بالمحولات الكهربية .

وبمواجهتهم اعترافوا بقيامهم بارتكاب الوقائع الآتية: واقعة سرقة محول كهرباء بقرية محمود عكوش جنا كليس دائرة المركز عن بلاغ المواطن "إبراهيم ف.ع" فنى كهرباء بهندسة شركة كهرباء أبو المطامير بتاريخ 24/10/2016، وكذا واقعة سرقة محول كهرباء بناحية عزبة شوقى- شمال التحرير دائرة المركز عن بلاغ المواطن "يحيى س.ح" عامل بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتاريخ 23/10/2016، وواقعة سرقة محول كهرباء بقرية عبد الرحمن علام- جناكليس دائرة المركز عن بلاغ المواطن "عاطف م.ذ" فنى كهرباء بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بتاريخ 15/10/2016 .

كما اعترف المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة محول كهرباء بقرية أنور الحبشى- جنا كليس دائرة المركز عن بلاغ المواطن "عاطف م.ذ" حسن فنى كهرباء بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتاريخ 15/10/2016، وكذا واقعة سرقة محول كهرباء بقرية الخمسين طروجى دائرة المركز عن بلاغ المواطن "محمد.ع.م" صيانة هندسة شركة كهرباء أبو المطامير بتاريخ 8/9/2016، وواقعة سرقة محول كهرباء بقرية بناحية العشر الف دائرة المركز عن بلاغ المواطن "أحمد ا.ع" نائب مدير هندسة شركة كهرباء أبو المطامير بتاريخ 20/8/2016، وواقعة سرقة محول كهرباء دائرة قسم غرب النوبارية عن بلاغ المواطن "أنور ع.ا" بتاريخ 10/7/2016 .

كما اعترفوا أيضا بارتكابهم لواقعة سرقة محول كهرباء قرية عبد الحليم محمود قسم غرب النوبارية عن بلاغ المواطن "ممدوح ف.م" بتاريخ 8/7/2016، وأرشد المتهمون عن عدد "2" شاسيه لمحولات كهربائية، وكابل نحاسى كهربى كبير الحجم قاموا بإلقائه بترعة ناصر دائرة المركز، وتم استخراجها بمعرفة الإنقاذ النهرى وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة أبو المطامير والعرض على النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى .