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ضبط 1200 كيلو سكر و4000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

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ضبط 1200 كيلو سكر و4000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة ضبط 1200 كيلو سكر و4000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الأحد، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 1200 كيلو سكر و4000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة .

 

شن رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "رجب ع.ع" تاجر ومقيم قراقص دائرة المركز حال استقلاله دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية وبحوزته (50) باكتة سكر تموينى مدعم  بإجمالى طن سكر تمونى مدعم.

 

بمواجهته قرر بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها  بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .

 

كما تم ضبط "محمد ع.ح" المدير المسئول عن طلمبة رصيف تموين سيارات كائنة بمدينة شبراخيت لقيامة بتجميع كمية 4000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم، وضبط "سمير.ع. ش" صاحب محل سوبر ماركت تموينى كائن بمدينة دمنهور لقيامه بتجميع كمية 200 كيلو سكر تموينى مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .

 

وألقت الحملة القبض على "خالد.ع. ك" صاحب محل بقالة تموينى كائن بمدينة دمنهور لقيامه بتجميع كمية 240 زجاجة زيت تموينى مدعم والامتناع عن بيعه للمواطنين لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم، وضبط "محمد ط.م"، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بقرية كفر بولين مركز كوم حمادة لقيامة بتجميع كمية 600 كيلو أسمدة زراعية مدعمه لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم.

 


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