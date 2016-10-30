وزير التخطيط يفتتح المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية

تنطلق اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية، بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث يتناول المؤتمر “دور أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة فى التميز المؤسسى”.

ويفتتح المؤتمر الدكتور أشرف العربي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبحضور المهندس حسام الجمل رئيس مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسالم الحراصى الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية فى مجلس الشورى بسلطنة عمان، والدكتور حماد بن حمد الغافرى مستشار وزارة الخدمة المدنية فى سلطنة عمان، وحمد محمد الرومى، وكيل ديوان الخدمة المدنية فى دولة الكويت، وإبراهيم راشد عبدالله الكبيسو، مدير إدارة التنظيم والجودة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فى دولة قطر، والشيخ عبدالله بن ناصر بن غانم آل ثانى، باحث رقابة ومتابعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فى دولة قطر، ومشاركى ثمان دول عربية من المملكة المغربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين.