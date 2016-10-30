تشكيل لجان معنية لتنفيذ قرارات السيسي في مؤتمر الشباب

تبدأ رئاسة الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأحد، تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على كافة المحاور .

وكان الرئيس السيسى، قد أصدر توجيهات مشددة بسرعة البدء فى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بختام فعاليات مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ..