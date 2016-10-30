الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالًا.. ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف.. وعن الرياح السطحية على كلا البحرين فتكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 21 28

الإسكندرية 21 25

مطروح 16 24

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

بلطيم 23 26

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 29

العريش 16 28

نخل 14 27

طابا 15 27

الطور 19 26

مرسى علم 22 29

الغردقة 21 29

شرم الشيخ 21 30

رفح 15 27

كاترين 14 21

سيوة 15 26

المنيا 20 28

الفيوم 20 28

رأس سدر 20 30

أبو سمبل 18 34

وسط الدلتا 21 28

أسيوط 17 31

سوهاج 19 32

الأقصر 20 32

أسوان 21 33

شلاتين 19 32

حلايب 20 31

الوادى الجديد 16 32

قنا 19 32

نويبع 22 27

السلوم 19 24.