استياء أهالى بنى عبيد بالدقهلية بعد عقر كلب ضال 4 أشخاص

انتقد عدد من أهالى مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية من انتشار الكلاب الضالة فى العديد من أحياء المدينة والقرى التابعة لها دون إجراء حملات من مديرية الطب البيطرى، للقضاء على هذه التجمعات، التى تسبب الرعب للأطفال والسيدات.

من جانبه قال محمد عبد الغنى شادى أحد أبناء مدينة بنى عبيد: إن تجمعات الكلاب تغزو الشوارع ليلا، ولا يستطيع الأطفال والسيدات أن يسيروا بسببها، حيث تلاحقهم بالنباح، خلال عبورهم الطرق ومرورهم فى الشوارع وتثير الرعب فى قلوبهم جميعا، مشيرا إلى أن أعداد هذه الكلاب تزداد يوما بعد يوم، ولا تشن الأجهزة المعنية، حملات للقضاء عليها، مثلما كان يحدث من قبل

يذكر أن عقر كلب ضال أربعة من أبناء مدينة بنى عبيد فى الوجه من أحد الكلاب الضالة وهم: محمود. ع. م 27 سنة وتم تحويله إلى حميات المنصورة وثروت. م. ع 8 سنوات ويوسف. م. ش 4 سنوات وملك. ر. ش 8 سنوات.