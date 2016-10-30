"اقتصادية البرلمان" تناقش اليوم قرض صندوق النقد وطرق سداده

قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: إن اللجنة ستطلب من وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بتوضيح موقف سداد كافة الديون المستحقة على الدولة المصرية فى المواعيد المحددة لها.

وأضاف عمارة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة قرض صندوق النقد الدولى وكيفية سداده ومن بعدها كيفية سداده.

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الأحد، اجتماعًا للاستماع إلى بيان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن سياسة الوزارة فى عقد الاتفاقيات الدولية، وبصفة خاصة اتفاق صندوق النقد الدولى، وتوضيح العائد من تلك الاتفاقيات على الاقتصاد المصرى.