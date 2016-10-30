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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30/10/2016

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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30/10/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30/10/2016


اليوم في ، حيث واصل المعدن النفيس ارتفاعاته المستمرة، بل وارتفع للمرة الأولى في التاريخ إلى هذا المستوى الغير مسبوق، فقد صعد جرام المعدن الأصفر 30 جنيه للجرام الواحد لأول مرة، ويعود ذلك إلى سببين، الأول هو ارتفاع السعر العالمي في بورصة الذهب، إلا أن هذا السبب ليس أساسيا في مصر، حيث يرجع ارتفاع الجرام الذهبي والجنيه الذهب إلى ارتفاع الدولار إلى أكثر من 17 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 30/10/2016
1  عيار 18  523 جنيه
2  عيار 21  610 جنيه
3  عيار 24  697 جنيه
4   الجنيه الذهب   4800 جنيه
5  أوقية الذهب  1273 دولار

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