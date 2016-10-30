انهيار حاد في سعر الجنية المصري أمام سعر الدولار، تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2016/10/30 في السوق السوداء والبنوك المصرية

انهيار حاد في سعر العملة المحلية “الجنية المصر” أمام الدولار ولأزالت الأزمة تتفاقم دون أي حلول من الحكومة المصرية أو البنك المصري،بالرغم من أغلاق العديد من شركات الصرافة والسوق الموازية المخالفة للوائح والقوانين ألا أنها ما زالت المشكلة قائمة ومازال الدولار يرتفع يوما بعد يوما فقد ارتفع مرة واحدة في ثلاث أيام فقط وزاد سعره بمعدل جنية ونصف جنية في مدة لا تتجاوز الثلاث أيام ليعلن بذلك كسر حاجز السبعة عشر جنيها ومن المتوقع انه بنهاية هذا الأسبوع أن يكسر حاجز العشرون جنيهاً اذا لم تتدخل الدولة لتحل تلك المشكلة.

ومشكلة ارتفاع سعر الدولار في جمهورية مصر العربية يترتب عليها بعض الآثار السلبية الأخري في الدولة والتي قد تعطل تؤدى إلى ظهور بعض المشكلات الخاصة بالمواطنين المصرين كغلو الأسعار وارتفاع أسعار الذهب وارتفاع أسعار الأدوية نظرا لاستيراد الدولة المصرية بعض المواد والعقاقير الطبية من الخارج، هذا بجانب استيرادها بعض العناصر الغذائية اللازمة للمواطنين من الخارج، وهذا بدورة ينعكس بالسلب عى المواطنين بسبب ارتفاع سعر تلك الموارد .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والتي قد تختلف من محافظة لأخري

فقد بلغ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء سعر 17.20 للشراء، أما في حالة البيع فقد سعره 17.10 قروش.

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2016/10/30 في البنوك المصرية

فقد ثبت سعر الدولار في البنوك المصرية على سعر 8.88 في حالة البيع، أما في حالة الشراء فسجل الدولار سعر 8.85.

شبكةعيونالإخبارية

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