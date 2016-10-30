أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

انهيار حاد في سعر الجنية المصري أمام سعر الدولار، تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2016/10/30 في السوق السوداء والبنوك المصرية

Google+ Print
انهيار حاد في سعر الجنية المصري أمام سعر الدولار، تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2016/10/30 في السوق السوداء والبنوك المصرية انهيار حاد في سعر الجنية المصري أمام سعر الدولار، تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2016/10/30 في السوق السوداء والبنوك المصرية

انهيار حاد في سعر العملة المحلية “الجنية المصر” أمام الدولار ولأزالت الأزمة تتفاقم دون أي حلول من المصرية أو البنك المصري،بالرغم من أغلاق العديد من شركات الصرافة والسوق الموازية المخالفة للوائح والقوانين ألا أنها ما زالت المشكلة قائمة ومازال الدولار يرتفع يوما بعد يوما فقد ارتفع مرة واحدة في  ثلاث أيام فقط وزاد سعره بمعدل جنية ونصف جنية في مدة لا تتجاوز الثلاث أيام ليعلن بذلك كسر حاجز السبعة عشر جنيها ومن المتوقع انه بنهاية هذا الأسبوع أن يكسر حاجز العشرون جنيهاً اذا لم تتدخل الدولة لتحل تلك المشكلة.

ومشكلة ارتفاع في جمهورية العربية يترتب عليها بعض الآثار السلبية الأخري في الدولة والتي قد تعطل  تؤدى إلى ظهور بعض المشكلات الخاصة بالمواطنين المصرين كغلو الأسعار وارتفاع الذهب وارتفاع أسعار الأدوية نظرا لاستيراد الدولة المصرية بعض المواد والعقاقير الطبية من الخارج، هذا بجانب استيرادها بعض العناصر الغذائية اللازمة للمواطنين من الخارج، وهذا بدورة ينعكس بالسلب عى المواطنين بسبب ارتفاع سعر تلك الموارد .
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والتي قد تختلف  من محافظة لأخري

فقد بلغ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء سعر 17.20 للشراء، أما في حالة البيع فقد سعره 17.10 قروش.
سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2016/10/30 في البنوك المصرية

فقد ثبت سعر الدولار في البنوك المصرية على سعر 8.88 في حالة البيع، أما في حالة الشراء فسجل الدولار سعر 8.85.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية