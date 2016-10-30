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17 محضرا جديدا بالشرقية لحرق قش الأرز

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17 محضرا جديدا بالشرقية لحرق قش الأرز 17 محضرا جديدا بالشرقية لحرق قش الأرز

>الشرقية – إيمان مهنى

حررت مديرية الزراعة بالشرقية، 17 محضرا جديدا لحريق قش الأرز بعدد من القرى والمراكز بالمحافظة .

وفى ذات السياق ، شدد علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، على متعهدى القش بضرورة رفع الكميات الكبيرة من القش الموجود بالمواقع خوفا من الحرائق والمرور على كومات الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية .

وكذلك على مسئولى الجمعيات الزراعية بالتنسيق على الوحدات المحلية لمتابعة الحصاد فى الأرضى نطاق كل وحدة وسرعة التعامل مع القش، وتوعية المزارعين من مخاطر حرق ، وتحرير مخالفة فورية فى حالة قيام المزارع بالتخلص منه وحرقة .


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