بالصور.. "قائد عملية إيلات" يشيد ببورسعيد وأهلها

استعرض اللواء عمر عز الدين، قائد عملية ضرب المدمرة إيلات، مساء أمس السبت، فيلمًا تسجيليًا لضرب السفن الحربية الإسرائيلية "بيت شيفع، بات يم، المدمرة إيلات"، خلال ندوته بقصر ثقافة بورسعيد فى إطار احتفالات نصر أكتوبر 1973، وبحضور المصور السينمائى، سعيد الشيمى، والفنان حامد السعيد، مدير عام إدارة السينما.

تخلل الندوة إلقاء الضوء على عملية "إيلات" التى ظهرت فيها العديد من البطولات لجنود وضباط وأفراد البحرية المصرية لاسيما الضفادع البشرية، واستعراض لبعض أجزاء من صور فيلم "الطريق إلى إيلات"، وعرض الأبطال الحقيقيين للعملية.

ومن جانبه، قال "عز الدين"، إن هذه العملية تم تنفيذها عدة مرات، وتكبد العدو الإسرائيلى بسببها خسائر فادحة، وتم الإعداد لها مسبقاً بالتنسيق مع الأجهزة المخابراتية.

وأشاد بطل موقعة "إيلات" بأهل بورسعيد وبسالتهم وتاريخهم الذي وصفه بأنه حافل بالبطولات، ولابد على كل بورسعيد أن يفخر بوجوده على أرض هذه المحافظة.

وأكد المخرج محمد الدسوقى، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، إن الندوة أتت ضمن عدة فعاليات قام بها قصر ثقافة بورسعيد فى إطار احتفاليات نصر أكتوبر المجيد، مضيفاً أنه سعيد للجلوس بجوار أبطال عظماء مثل اللواء عمر عز الدين.