عابد فهد غاضب من محطات التلفزة بسبب ملحم بركات

من يتابع تغريدات الفنان السوري منذ لحظة اعلان وفاة الفنان ملحم بركات وحتى الساعات الاخيرة يلاحظ تأثراً واضحاً في كتابته حول الموسيقار ملحم بركات، ويلمس غضباً شديداً في تعليقاته يطال كل من لم يحترم حرمة موته ولم يتعامل مع خسارته على أنه فنان مبدع ورمز من رموز الأغنية العربية، غناء وتلحيناً، حتى أنه أعاد نشر تغريدات، اعجبته وعبرت عن موقفه سلباً أو إيجاباً بآراء ومواقف لها علاقة بالموسيقار.

في آخر تغريداته كتب عابد فهد "دعوة من الموسيقار للإستماع لسيمفونية الوداع غدا"، بالإشارة إلى السمفونية التي كان يتمنى الموسيقار أن يتمكن من إنجازها، لكي ترافقه خلال جنازته والى مكان دفنه. وليس معلوماً ما إذا كانت السمفونية قد أنجزت فعلاً، علماً أن الموسيقار الراحل كان قد حدد مدتها بنحو نصف ساعة.

وأعاد عابد فهد نشر صورة نشرها نيشان تجمع بين ابو مجد وأبو وديع مع تغريدة كتب فيها"زرت اليوم أبو وديع حدثني عن ألم الفراق بصورة تخبر كل الحكاية".

كما اعاد نشر تغريدة وصورة لزميلته سلافة معمار ، التي كتبت "رحم الله الموسيقار. وداعاً أبو مجد" ، بالاضافة إلى تغريدة نشرها موقع الـ MTV قالت فيها الفنانة جوليا للموقع المذكور " لم أكن أعرف الموسيقار ملحم بركات شخصياً ولكني حزينة على خسارته وأحسد من غنوا له وقد أغني من ألحانه يوماً".

أما أولى تغريدات عابد فهد بعد وفاته، فكتب فيها "ملحم بركات بصمة موسيقية لن تتكرر ومن أبدع في الحياة سيبقى خالداً الى أبد الآبدين". ثم اتبعها بتغريدة اشار فيها الى أن الموسيقار كان الفنان الحقيقي الوحيد على الساحة، حيث كتب " أذكر تماماً لقد رحل وأنا حزين عليه كثيراً الفراغ بات واضحاً".

كما كتب تغريدة ثالثة دعا فيها الفنانين الذين تعامل معهم أو غنوا أعماله إلى أن يكونوا اوفياء له، حيث قال "يستحق حفل رثاء كبير من كل الفنانين الذين لحن لهم وغنوا له".

ولكن التغريدة الأقوى التي كتبها عبد فهد فحملت الكثير من الغضب والعتب على محطات التلفزة التي لم تحترم رحيل ملحم بركات، بل واصلت بث برامجها التافهة والسخيفة حيث قال" يعني لو توقف برامج اللعب والتهريج . شوية كرامة لكبير مثل ملحم بركات. فنان أهم بكثير من أي سياسي". وعلق عليها الفنان رامي عياش بتغريدة كتب فيها "ببلدنا منقتل الفنان مية مرة بالإهمال وقلة التقدير لمسيرة فنية قدمت عمرها للفن. اليوم يوم حزين للبنان بوداع الموسيقار بس شاشاتنا مش فاضية تحزن"، بينما علقت الزميلة إيمان ابراهيم بتغريدة كتبت فيها "تحية لتلفزيون الجديد وللزميل نيشان ولروح الموسيقار ملحم بركات لأعادة مقابلة سابقة معه قال فيها :لا أخاف الموت. اخاف عذاب ما قبل الموت".

يشار إلى أن بلدة كفرشيما مسقط رأس الموسيقار ملحم بركات، بدأت إستعداداتها لاستقبل جثمان وجنازة الموسيقار الراحل، كما تم نشر فيديو قصير للتحضيرات.