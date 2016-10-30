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زياد خليل يطلق "مش نادم" وهذا ما حصل عليه من ملحم بركات

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الأحد 30-10-2016 00:50

أكد الفنان اللبناني الصاعد زياد خليل في حديث لـ"سيدتي نت" أنه الفنان الوحيد الذي حصل على تنازل من الراحل الموسيقار ملحم بركات لأغنية "يا حبي اللي غاب"، والتي كان قد قدّمها بتوزيع جديد.

زياد، الذي يمتلك في رصيده جنريك أغنية مسلسل "ياسمينا" بعنوان " قاسي يازمان"، أطلق منذ فترة أغنية "مش نادم"، من كلمات فالينتينو اغجايان، وألحان جيسي خشان، ومن الممكن أن يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب قريباً، كما أنه من المرجّح أن يتعاون مع المخرج زياد خوري.

وشدّد زياد على أنه لم يتخرّج في أي برنامج للمواهب، ولم يوقع مع أيّ شركة إنتاج لغاية اليوم، ولكنه مدعوم من شركة "First class" ومحطة "أغاني أغاني"، التي تعرض له أغنيته. وذكر أخيراً أنه بصدد التحضير لمفاجأة "ديو" مع فنانة لبنانية في يوم الحب.

استمعوا إلى أغنية زياد "مش نادم" 

 

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