بالصور: سميرة سعيد سفيرة لجمع التبرعات لصندوق "اللاجئين"

أعلنت المطربة المغربية الكبيرة سميرة سعيد اختيارها سفيرة لصندوق دعم اللاجئين حول العالم، وأبدت استعدادها لتلبية طلبات الصندوق، بالتعاون معه لرفع الوعي العالمي بحالة اللاجئين وجمع المساعدات المالية اللازمة.

سميرة نشرت بياناً رسمياً عبر حسابها الموثق بموقع فيسبوك، نقلاً عن البيان الصحافي لصندوق دعم اللاجئين، جاء فيه: "عيّن صندوق اللاجئين العالمي الفنانة سميرة سعيد سفيرة للاجئين وحقوق الإنسان في الفترة القادمة. ستعمل سميرة سعيد إلى جانب منظمة دعم اللاجئين كي ترفع مستوى الوعي العالمي بحالة اللاجئين وتعمل من أجل جمع المساعدات المالية".

المطربة الذهبية _كما أسماها الصندوق _ سميرة سعيد لن تخصص جولاتها للحفلات الفنية فقط ..فالأيام القادمة تحمل الكثير من الجهود الخيرية لدعم اللاجئين حول العالم.

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