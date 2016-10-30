أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماجدة الرومي تغادر عزاء والدتها لتواسي أسرة ملحم بركات

Google+ Print

الأحد 30-10-2016 00:44

توقفت الفنانة ماجدة الرومي توقفت لساعة عن تقبل التعازي برحيل والدتها، للوقوف الى جانب عائلة الموسيقار الراحل ملحم بركات في مصابها الأليم.

وحسب ما ورد في موقع صحيفة "النهار"، توجهت الرومي برفقة شقيقها عوض الرومي إلى منزل ابن بلدتها الموسيقار ملحم بركات لتقديم واجب العزاء، على أن تشارك في مراسم تشييع الموسيقار غداً.

يذكر انّ الرومي كانت زارت الموسيقار في المستشفى، الذي وحين وجدها إلى جانبه اخذ يدندن أغنية على الرغم من المرض.

من جهتها، توجهت الفنانة الإماراتية أحلام بعد ظهر اليوم إلى دير القديس انطونيوس في كفرشيما لتقدم واجب العزاء برحيل والدة الرومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي