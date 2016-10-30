ماجدة الرومي تغادر عزاء والدتها لتواسي أسرة ملحم بركات

توقفت الفنانة ماجدة الرومي توقفت لساعة عن تقبل التعازي برحيل والدتها، للوقوف الى جانب عائلة الموسيقار الراحل ملحم بركات في مصابها الأليم.

وحسب ما ورد في موقع صحيفة "النهار"، توجهت الرومي برفقة شقيقها عوض الرومي إلى منزل ابن بلدتها الموسيقار ملحم بركات لتقديم واجب العزاء، على أن تشارك في مراسم تشييع الموسيقار غداً.

يذكر انّ الرومي كانت زارت الموسيقار في المستشفى، الذي وحين وجدها إلى جانبه اخذ يدندن أغنية على الرغم من المرض.

من جهتها، توجهت الفنانة الإماراتية أحلام بعد ظهر اليوم إلى دير القديس انطونيوس في كفرشيما لتقدم واجب العزاء برحيل والدة الرومي.