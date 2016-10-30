مهاب مميش: قناة السويس آمنة ضد السيول والأمطار وشمعة رباط كل 125 مترا

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس آمنة تماما بخصوص السيول أو زيادة منسوب المياه فى حالة هطول كميات كبيرة من الأمطار حيث تغطى جوانب القناة بتكيسات حجرية وستائر حديدية يختلف تصميمها طبقا لطبيعة المنطقة وذلك لحمايتها من الانهيار نتيجة الضغط الواقع من الأمواج الناشئة عن مرور السفن فى القناة.

وأشار مميش، لـ"اليوم السابع" إلى أن شمعات الرباط تمتد على طول جانبى القناة بمعدل شمعة رباط كل 125 مترا، وذلك لرباط السفن فى حالات الطوارئ، توجد أيضا علامات كيلومترية على طول القناة لمساعدة السفن على تحديد موقعها فى المجرى الملاحى حيث يتحدد المجرى الملاحى للقناة بواسطة شمندورات مزودة بعاكس رادارى وإضاءة ليلية ويختلف الميل الجانبى للمقطع العرضى للقناة وفقا لطبيعة التربة حيث تكون النسبة 4:1 فى الشمال و3:1 فى الجنوب.

وأضاف مميش أن قناة السويس تمتد بين ميناء بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط شمالا وحتى ميناء السويس على خليج السويس جنوبا حيث تتباين طبيعة التربة فى هذه المنطقة من التربة الطينية شمالا إلى التربة الصخرية جنوبا فى بورسعيد والمناطق المحيطة بها من ترسب الطمى والطين عبر آلاف السنين القادم مع مياه النيل ومن خلال فرع دمياط، يمتد هذا التكوين الطينى للتربة حتى مدينة القنطرة، 40 كم جنوب بورسعيد حيث يختلط الطمى مع الرمال.

وتتكون التربة فى القطاع الأوسط من القناة فى المنطقة بين القنطرة وكبريت من خليط من الرمال الناعمة والخشنة، فى حين تتكون التربة فى القطاع الجنوبى من طبقات من الصخور الرملية والصخور الجيرية.

وتابع مميش قناة السويس تقع فى مستوى سطح البحر ويتغير مستوى سطح الماء تغير طفيف يبلغ ارتفاع المد فى الشمال حوالى 65 سم، ويتسبب ذلك فى إحداث تيارات بحرية بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة التمساح، يبلغ ارتفاع المد فى الجنوب حوالى 1.9 متر ويتسبب ذلك فى إحداث تيارات بحرية بين خليج السويس والبحيرات المرة.