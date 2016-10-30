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بالصور.. أهالى الطرحة بدمياط يشكون من انهيار الطريق المؤدى للقرية

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بالصور.. أهالى الطرحة بدمياط يشكون من انهيار الطريق المؤدى للقرية بالصور.. أهالى الطرحة بدمياط يشكون من انهيار الطريق المؤدى للقرية

>دمياط-معتز الشربينى

اشتكى أهالى قرية الطرحة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط من سوء حالة الطريق المؤدى للقرية وهو الطريق المتفرع من الطريق الرئيسى ويربط القرية بقرية أولاد خلف.

وقال عبد المنعم محمود أحد أبناء القرية إن هذا الطريق مرعب لأنه طريق ضيق ويوجد بها عدة انهيارات أرضية، تعوق حركة السير عليه وتسبب الكثير من الحوادث.

وطالب بتغطية المصرف المار بهذه الطريق والاستفادة منه فى توسعة الطريق حفاظا على أرواح الأهالى فى أبناء القرية.

وأضاف محمد السعيد من أبناء القرية هذا الطريق غير مرصوف وغير ممهد للسير عليه ونحن على مشارف فصل الشتاء وعند سقوط الأمطار يتحول إلى بركة من الطين، وأضاف أن هذا الطريق تنتشر على جانبية أكوام من القمامة بخلاف سير التوكوتوك بصورة جنونية بما يهدد حياة المارة.

 

 

 


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