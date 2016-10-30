إعلان مرشحي 11 فئة بجائزة حمدان للحكومة الذكية اليوم

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يعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي مساء اليوم عن مرشحي 11 فئة في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية في دورتها الرابعة وذلك عبر بث حصري ومباشر على نشرة «أخبار الإمارات»، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة دبي.

وكان 38 مقيّماً يمثلون 18 دولة من ذوي الاختصاص في مجال الخدمات الحكومية على مستوى العالم انتهوا مؤخراً من عمليات تقييم طلبات الترشيح والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية لاختيار الأحق بالترشح لفئات الجائزة، التي تستهدف ترسيخ ثقافة تحسين الخدمات بين الجهات الحكومية واسعاد المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة عالمياً في جميع المجالات والقطاعات.

وتمت عمليات تقييم الخدمات والمبادرات الحكومية المشاركة في الجائزة من خلال 6 معايير خاصة بتقييم فئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

عملية التقييم

تمر عملية اختيار المرشحين والفائزين في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية بعدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقييم نتائج الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، ومن ثم الزيارات الميدانية والالتقاء بالمرشحين وممثلي المبادرات ومراكز الاتصال، وبعدها يتم عرض النتائج على اللجنة العليا للتحكيم التي تضم خبراء في مجال تقديم الخدمات الحكومية لتتم عملية الاختيار النهائي وتحديد المرشحين والفائزين النهائية بعد ذلك.

نتائج

وأظهرت نتاج دورة التحسين السنوية التي يقوم بها مركز نموذج دبي هذا العام أكثر من 290 مبادرة من 30 جهة حكومية، وتميزت المشاركات في الجائزة بمستوى راق من الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات وتحسينها، لذلك تم تقييم الطلبات وفق معايير نموذج دبي التي تستند إلى أفضل المعايير العالمية .