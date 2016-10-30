نهيان بن مبارك يعتمد أجندة «الثقافة» لاحتفالات يوم العلم

اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أجندة احتفالات الوزارة بيوم العلم التي تنطلق في كل إمارات الدولة في الفترة من 3 حتى 7 من نوفمبر المقبل، وتضم فعاليات متعددة ومتميزة لهذا العام، تشمل مسيرة العلم وأوبريتاً غنائياً ومسابقات إذاعية ومدينة العلم ومسابقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عشرات الفعاليات الأخرى التي يتم إطلاقها في المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبعض المراكز التجارية الكبرى، بمشاركة فئات المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتركز الفعاليات والبرامج المتنوعة على إتاحة الفرصة للجميع، للتعبير عن مشاعرهم تجاه علم الإمارات الذي يعتبره الجميع رمزاً للكرامة والوطنية والانتماء.

وتركز وزارة الثقافة من خلال برامجها على الوصول برسالتها الثقافية والوطنية إلى الجميع، سواء من خلال الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المسابقات والبرامج والمبادرات التي تأتي على رأسها مبادرة «ارفعه عالياً»، التي تهدف إلى مشاركة الجميع من كل الفئات والمراحل العمرية، للوصول إلى صورة شاملة تضم الجميع تحت راية واحدة.

آليات

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن احتفالات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بيوم العلم هذا العام تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً» تستهدف الجميع، وتركز وزارة الثقافة على الوصول برسالتها إلى الفئات كافة، بحيث يحمل الاحتفال تفرداً في جوهره وآليات تنفيذه، لذا يجب أن يقدم الاحتفال بالعلم كل ما يتعلق بالقيم السامية والنبيلة التي تحملها ألوانه الأربعة، وأن تصل رسالته إلى كل المواطنين والمقيمين على الأرض الدولة.

وأوضح معاليه أن قيادتنا الرشيدة، ممثلةً في صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه ومتعه بموفور الصحة والعافية، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على أن تكون هذه المناسبات الوطنية العزيزة علينا جميعاً فرصة لإبراز الروح الوطنية، ودعم قيم الولاء الانتماء، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والاعتزاز بالوطن الغالي ورايته العالية دائماً بجهود أبنائه وتوحدهم وانتمائهم.

أمن وأمان

وأضاف معاليه أن الاحتفالات بيوم العلم هذا العام تركز على أننا جميعاً تحت راية الإمارات، نتمتع بالأمن والأمان والرفاهية والاستقرار الذي يسمح لنا جميعاً بأن نشكّل المستقبل وندعم النهضة الشاملة في ظل قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن أجندة وزارة الثقافة هذا العام جديدة في كل تفاصيلها، وتهدف إلى أن يكون الجمهور مشاركاً بفاعلية في كل البرامج، سواء في المراكز الثقافية أو المراكز التجارية بأبوظبي ودبي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدف الوزارة مشاركة أكبر عدد ممكن من المجتمع.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تشكّل إحدى المظلات الجامعة لمختلف مكونات المجتمع، لتتيح لهم المشاركة في احتفالاتنا بالعلم التي يتبناها المجتمع بكل فئاته، باعتبار العلم هو رمز لاتحادنا وعزتنا وكرامتنا، وهو فخر كل إماراتي ومقيم، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الرشيدة بهذا النوع من المبادرات التي تركز على إزكاء الروح الوطنية لدى كل المقيمين على أرض الإمارات.

ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جميع وسائل الإعلام والمؤسسات الاتحادية والمحلية إلى الإسهام في تحقيق ما تصبو إليه الاحتفالات من أهداف سامية، تركز على تعزيز قيمة علم الإمارات في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وخاصة الناشئة والشباب، وتوضيح أهمية المحافظة عليه، وتقديره كقيمة عالية ترمز إلى كرامة الوطن ومكانته ووحدته، مضيفاً أن الاحتفالات تنطلق هذا العام بمزيد من الفعاليات والبرامج والمسابقات الجديدة والمتميزة، التي تحاول وزارة الثقافة وتنمية المعرفة من خلالها التواصل مع جميع فئات المجتمع وشرائحه، لتحقيق أهداف الاحتفالات وغاياتها.

مشاركات

وأكد معاليه أن الأجندة هذا العام تتضمن مبادرة «ارفعه عالياً» التي تركز، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على فتح الباب للمشاركة الجميع بمختلف أعمارهم ولغاتهم، للتعبير عن اعتزازهم بالعلم، وترسيخ قيمة العلم، والتوعية بمسؤوليات الجميع تجاهه، والحرص على التعبير عن الاعتزاز بالإمارات كوطن يسع الجميع، عبر سلوكيات الالتزام باحترام العلم وتقديره في كل مكان، والفخر به لكونه رمز الشموخ والعزة، مشيراً إلى أن احتفالات العلم تمنح الجميع الفرصة للتعبير عن حبهم للوطن وولائهم لقياداته الرشيدة.

ودعا معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع كل فئات المجتمع إلى الحفاظ على المعاني والقيم الوطنية السامية لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعي إلى نشرها والتعريف بها، وذلك من خلال الحرص على احترامه وتقديره بما يليق به، مع التركيز على الدور الذي يقوم به الكتّاب والإعلاميون في هذا المجال.

مسيرة العلم

تضم أجندة «الثقافة» عدداً من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تستمر على مدى خمسة أيام، حيث يتم تنظيم «مسيرة العلم»، وتضم أكثر من 2000 شخص، وتبدأ من نادي الجزيرة بأبوظبي حتى المسرح الوطني، ثم يرفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك العلم وسط الحشد المشارك في مسيرة العلم،يستعرض معاليه معرضاً تشكيلياً، يبدأ بإبداعات الأطفال وينتهي بإبداعات فناني الإمارات التشكيلين، كما تتضمن «أوبريت العلم» كما تطلق الوزارة ألبوم أغاني العلم، ويُوزّع على المؤسسات والأندية كافة، إضافة إلى إنشاء مدينة العلم بأبوظبي ودبي التي تضم عدداً من الفعاليات، منها المسابقة الثقافية اليومية.

كما تطلق الوزارة مسابقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى أيام الاحتفالات، وستنظم مسابقة إذاعية عبر 4 إذاعات.