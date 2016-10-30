إطلاق "صندوق أميرة" لدعم مرضى السرطان عالمياً

أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، رئيسة مؤسسة «القلب الكبير»، «صندوق أميرة» لدعم علاج مرضى السرطان حول العالم، وذلك مبادرة من سموها لتخليد الجهود الإنسانية الكبيرة، التي قدمتها الفقيدة أميرة بن كرم، ومواصلة لمسيرتها التطوعية والخيرية في دعم مرضى السرطان، داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأعلنت الشيخة جواهر القاسمي عن تبرعها بالمبلغ التأسيسي للصندوق، ليشكل أول إيرادات «صندوق أميرة»، كما دعت سموها كل الأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها الراغبين في المساهمة في العمل الإنساني لعلاج مرضى السرطان المحتاجين إلى التبرع لدعم أهداف الصندوق، من خلال الحساب المصرفي في الفرع الرئيس لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، رقم الحساب، 0034-430430-015، ورقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان) AE740410000034430430015 أو التواصل مع مؤسسة القلب الكبير على الرقم 0097165941283.

مساهمة

وأوضحت الشيخة جواهر القاسمي أن الفقيدة أميرة بن كرم كانت دوماً تؤمن بضرورة المساهمة في توفير التكاليف العلاجية الباهظة لمرضى السرطان وخصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون تحملها، وكانت تعمل جاهدة لتحقيق ذلك على النطاق المحلي والعالمي، وأيضاً كانت دائماً تسعى لتفعيل الدور المجتمعي للمساهمة في توفير تكاليف العلاج لإيمانها بأن المجتمع عليه مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه هؤلاء المرضى في أي بقعة من العالم، ولذلك وتقديراً لما قدمته قررنا أن نواصل ما كانت تسعى إليه من أهداف نبيلة في هذا الشأن.

وسيعمل «صندوق أميرة» تحت إشراف مؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، فيما ستنفذ المشاريع والمبادرات المعتمدة من الصندوق، من قبل جمعية أصدقاء مرضى السرطان، كما سيتم تمويل الصندوق من خلال حملات خاصة ومساهمات المتبرعين من مختلف أنحاء العالم.

نموذج

وقالت الشيخة جواهر: «أميرة بن كرم، هي أيقونة الإنسانية، ورمز من رموز العمل المجتمعي في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، وكانت دائماً نموذجاً للمرأة الإماراتية، التي تقدم لشعبها ووطنها وللعالم أجمع، كل أنواع البذل والتضحية والعطاء، من أجل تخفيف آلام والناس والحد من معاناتهم، وتعزيز البيئة الداعمة لتمكين المرأة، وقد تركت برحيلها عنا، ألماً في نفس كل من عرفها عن قرب، أو سمع عن مآثر أعمالها الإنسانية وفضائلها النبيلة».

وأكدت أن إطلاق اسم الفقيدة أميرة بن كرم على هذا الصندوق، جاء تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها، يرحمها الله، لدعم مرضى السرطان في دولة الإمارات وخارجها، من خلال جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ومبادرة القافلة الوردية، وتوفير نفقات العلاج للمصابين، والتوعية بخطورة المرض، إضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع الأخرى في دول عربية وأجنبية، التي أحدثت جميعها تأثيراً كبيراً على المستفيدين منها.

وأضافت: «سيشكل صندوق أميرة، إحياء وامتداداً لروحها الإنسانية التي لا تعرف الكلل، ومواصلة لمسيرتها المعطاءة في الوقوف إلى جانب كل مريض، ومتضرر، ومحتاج، وسيبث الدعم الذي سيقدمه الصندوق مزيداً من الطاقات في المبادرات والمشاريع، التي أسهمت أميرة بن كرم في إطلاقها، كي تظل مستمرة في تحقيق الأهداف، التي اختارت الفقيدة أن تظل وفية لها، وملتزمة بها، إلى آخر يوم قدر الله لها أن تحياه».

دعم

ودعت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، جميع الأفراد والمؤسسات إلى دعم هذا الصندوق، والتبرع له لتحقيق أهدافه الإنسانية المتمثلة في توفير العلاج والرعاية الصحية لمرضى السرطان، ونشر الوعي بالمرض، وتشجيع كل أفراد المجتمع على إجراء الفحوصات اللازمة للوقاية منه، حيث ستحرص مؤسسة «القلب الكبير»، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان على تنفيذ مشاريع علاجية للأشخاص المصابين بالمرض والمحتاجين لنفقات العلاج في أي بقعة من العالم.

وتحفل مسيرة المغفور لها، بإذن الله، أميرة بن كرم، التي توفيت الأسبوع الماضي مع والدتها وشقيقتها نتيجة حريق بمنزل الأسرة في الشارقة، بالعديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية، التي تركزت في التوعية بمرض السرطان ومكافحته ودعم المرضى المصابين به، إضافة إلى تمكين المرأة وتشجيعها على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب اهتماماتها بالعديد من المجالات الأخرى ومن بينها العمل الخيري والتطوعي، وريادة الأعمال، والأمراض غير المعدية، والمسؤولية الاجتماعية.

وخصصت الراحلة، الجزء الأكبر من جهدها ووقتها في السنوات الأخيرة، للاهتمام بمكافحة مرض السرطان، من خلال جمعية أصدقاء مرضى السرطان التي تأسست في عام 1999، وأشرفت على العديد من المبادرات والحملات والمشاريع، التي أطلقتها الجمعية لنشر الوعي حول السرطان، وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى الدعم والتأهيل النفسي والعاطفي لمرضى السرطان وأسرهم، وهو ما أسهم في الحفاظ على حياة آلاف المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

رؤية

عملت بن كرم، على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المتمثلة بإطلاق مبادرة القافلة الوردية عام 2011، حيث اختيرت، المغفور لها، رئيساً للجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، وعملت على مدى 5 أعوام، على إدارة هذه المبادرة بكفاءة عالية، لتتمكن من تحقيق أهدافها في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مرض سرطان الثدي، وتعزيز التوعية به.