«طرق دبي» تتسلم علامة الوقف عن أول مركبات أجرة وقفية في العالم

تسلم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، علامة دبي للوقف من الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وذلك عن مبادرة الهيئة باستحداث أول مركبات أجرة وقفية في العالم، حيث يعود ريع هذه المركبات لصالح الحملات المجتمعية في مجال المواصلات العامة.

وقال مطر الطاير: «نفتخر بأن تكون هيئة الطرق والمواصلات من أوائل الجهات المشاركة في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبابتكارنا لمفهوم أول مركبات أجرة وقفية في العالم، مؤكداً أن حصول الهيئة على علامة دبي للوقف تمثل حافزاً للجميع للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال الوقف، ونتطلع أن يحقق تعاوننا مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة نتائج لافتة تعمل على المساهمة في تنمية المجتمع».

دعم

وأضاف: تحرص الهيئة على دعم جميع المبادرات والبرامج، التي تطلقها حكومة دبي في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، انطلاقا من سعيها الحثيث لتعزيز نشاطها ومسؤولياتها المجتمعية محليا وإقليميا وعالميا، بما يعزز من سمعة الدولة عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص في المحافل الإنسانية العالمية ويحقق السعادة للناس.

ابتكار

من جانبه قال الدكتور حمد الحمادي: «تمثل أول مركبات أجرة وقفية في العالم جزءاً مهماً من الوقف المبتكر الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: عملت هيئة الطرق والمواصلات على هذا الابتكار الذي يؤسس لتجربة رائدة في الوقف جديرة بالاستنساخ عالمياً، ونطمح أن تحذو بقية المؤسسات الحكومية والخاصة حذو الهيئة في ابتكار حلول وقفية جديدة تعمل على تنمية المجتمع».

وذكر أمين عام المركز أن الموقع الإلكتروني (www.MBRgcec.ae) جاهز لتلقي كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف، مشيراً إلى أن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة يعمل على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.