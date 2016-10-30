اليوم.. تنظيم مسيرة بالشموع لإحياء ذكرى مرور عام على حادث الطائرة الروسية

دعت جمعية الصداقة "المصرية – الروسية"، جميع الأسر الروسية وكافة الجنسيات والمقيمين بمدينة شرم الشيخ، بتلبية دعوة محافظة جنوب سيناء، لإحياء ذكرى مرور عام على حادث الطائرة الروسية بسيناء أكتوبر 2015، وتنظيم مسيرة بالشموع بميدان الأيقونة مساء اليوم، الأحد.

ومن جانبه قال جيفارا الجافى، رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء، أن جمعية الصداقة المصرية - الروسية ستنظم قداس بكاتدرائية السمائيين الاثنين، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير الروسى ووفد من السفارة الروسية ولفيف من الشخصيات العامة.