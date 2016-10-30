بيطرى دمياط: القضاء على 2034 كلبا ضالا خلال أكتوبر الجارى

قال الدكتور إيهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بدمياط أن المديرية تواصل حملتها للقضاء على الكلاب الضالة بمختلف أنحاء محافظة دمياط، حيث تم القضاء خلال شهر أكتوبرالجارى على 2034 كلبا ضالا سواء بالخرطوش أو بالمادة السامة .

وأضاف شكرى أنه تقدم بمذكرة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة بشأن إقامة مجزر آلى بالمدينة ليخدم أهالى المحافظة وطالب شكرى بتخصيص قطة أرض كخطوة مبدئية لإنشاء المجزر الآلى فى الفترة المستقبلية.

وكشف شكرى عن أن دمياط تحتل المركز الأول فى التلقيح الصناعى للمواشى من خلال تحسين الصفات الوراثية لأصناف الجاموس المصرى وحققنا نتائج ملموسة فى رفع معدلات إنتاج اللبن واللحوم .

وأكد شكرى أنه تم إفتتاح وحدة لعلاج الحيوانات الأليفة لأول مرة بالمديرية وخلال الشهر المقبل سيتم إفتتاح وحدة اخرى بمركز الدواجن بجوار استاد دمياط مضيفا الوحدة شهدت اقبال غير مسبوق وخاصة مع تقديم الكشف الطبى الجيد والعلاج.

وأوضح شكرى أن المديرية تكثف حملاتها لتفتيش على المحلات والأسواق بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين.

كما تم إنشاء قاعة للغجتماعات والتدريب بالمديرية وتم تدشين سلسلة دورات تدريبية بمعدل ندوة كل أسبوع للتدريب سواء تدريب الأطباء أو المربين.