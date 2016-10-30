دخول رابع ناقل جوي في سوق المملكة.. تحدٍ جديد ينشد النجاح

أعلنت خطوط الطيران السعودية الخليجية عن بدء العمليات التجارية اعتبارا من أمس، كرابع خطوط طيران في المملكة تبدأ عملها الفعلي في مطارات المملكة بعد طيران ناس ونسما والناقل الرسمي القديم الخطوط السعودية، وكان سوق المملكة قد شهد توقف طيران سما عام 2010 بعد 4 أعوام من عملها فقط.

وقال طارق بن عبدالهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة خطوط الطيران السعودية الخليجية، "أشكر القيادة في المملكة على دعمهم المستمر كما أود أيضا أن أشكر وزير النقل على ما قدمه من دعم للشركات الوطنية في القطاع الخاص لكي تؤدي دورها في تطوير النقل الجوي في المملكة، وعلى وجه التحديد لاهتمامه الدؤوب بإحراز التقدم وإنهاء إجراءات ترخيص خطوط الطيران السعودية الخليجية كناقل وطني".

وأوضح "أن السبب الرئيس وراء إطلاق خطوط الطيران السعودية الخليجية ما كان إلا تلبية للطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي في المملكة، وذلك نظرا للنمو السريع للاقتصاد السعودي وأردف "ستسهم شركة الطيران الجديدة إسهاما كبيرا في تعزيز قدرات النقل الجوي محليا ودوليا، بمستويات متميزة من الخدمة في كافة مراحل السفر".

وقال "سيقدم الطيران مستوى جديدا من الخدمة في المملكة، وسيشهد المسافرون الجودة والرفاهية من قلب الضيافة العربية السعودية بكافة مراحل السفر، من حجز الرحلة، إلى الخدمة على متن الطائرة وعلى الأرض أيضا.

وقد أعلنت خطوط الطيران السعودية الخليجية خططها التشغيلية بمباشرة رحلاتها المجدولة بواقع رحلتين يوميا بين الدمام والرياض أبتداء من أمس، وستتبع ذلك برحلتين يوميا بين الدمام وجدة في السابع والعشرين من نوفمبر القادم."

وسيتم تشغيل هذين المسارين بأسطول من طائرات إيرباص A320 الجديدة والمزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الترفيه على متن الطائرة، وأعلى المواصفات لتوفير الراحة والسلامة".

وتعتزم الشركة تشغيل ما يصل إلى سبع رحلات بين الرياض وجدة في الربع الأول من عام 2017. وستكون الرحلة الدولية الأولى من الدمام إلى دبي في الربع الأول من عام 2017"

وقد عملت الشركة بجد لتلبية جميع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الآن على استعداد لبدء العمل على أعلى مستويات الخدمة والسلامة، وبالإضافة إلى الطائرات الأربع الجديدة من طراز إيرباص A320 في الأسطول الحالي، سيتم إضافة طائرات جديدة في صيف عام 2017.