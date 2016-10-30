أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. تنظم مسيرة بالشموع لإحياء ذكرى مرور عام على حادث الطائرة الروسية

Google+ Print
اليوم.. تنظم مسيرة بالشموع لإحياء ذكرى مرور عام على حادث الطائرة الروسية اليوم.. تنظم مسيرة بالشموع لإحياء ذكرى مرور عام على حادث الطائرة الروسية

>كتبت ميرفت رشاد

دعت جمعية الصداقة "المصرية – الروسية"، جميع الأسر الروسية وكافة الجنسيات والمقيمين بمدينة شرم الشيخ، بتلبية دعوة محافظة جنوب سيناء، لإحياء ذكرى مرور عام على حادث الطائرة الروسية بسيناء أكتوبر 2015، وتنظيم مسيرة بالشموع بميدان الأيقونة مساء اليوم، الأحد.

 

ومن جانبه قال جيفارا الجافى، رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء، أن جمعية الصداقة المصرية - الروسية ستنظم قداس بكاتدرائية السمائيين الاثنين، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير الروسى ووفد من السفارة الروسية ولفيف من الشخصيات العامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365