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«العمل» تدعو مستفيدي الضمان لتحديث بياناتهم

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أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية سيضمن الوصول إلى مواقع تواجد غير القادرين من المستحقين، وذلك في خطوة ترمي إلى خدمة ومراعاة ظروف المستفيدين، ومساعدتهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وسيتم المشروع إلكترونياً في الأول من صفر المقبل، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث. وقالت الوزارة في بيان لها أمس: "إن مشروع تحديث البيانات يأتي ضمن مشروع وطني تعكف الوزارة على تنفيذه؛ انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي". ووفقاً لآلية برنامج التحديث، فإن الوزارة ستقوم من خلال البوابة الإلكترونية بالبدء في تحديث بيانات المستفيدين وفق طريقة تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

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