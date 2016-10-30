إطلاق مؤسسة «محمد بن فهد العالمية» للعمل الإنساني

الأمير محمد بن فهد

تم إطلاق "مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية" لتأتي متكاملة مع "مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية"، حيث تم تسجيل المؤسسة رسمياً بمدينة لندن في المملكة المتحدة.

وتهدف المؤسسة إلى التواصل مع مختلف الجهات والمنظمات العالمية والاستفادة من تجاربها ونتائج تطبيقاتها في خدمة أهدافها، وكذلك تبادل الخبرات مع "مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية" للاستفادة منها على المستوى المحلي والعالمي، وتم وضع خطة عمل سنوية "لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية"، بمشاركة عدد من مؤسسات العمل الإنساني على مستوى العالم، وتضمنت الخطة إنشاء برامج ومشروعات عالمية للتنمية الإنسانية.

وقال أمين عام المؤسسة د. عيسى بن حسن الأنصاري: إن كلاً من مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، ستعملان جنباً إلى جنب، من أجل نقل أفضل الممارسات والخبرات العالمية في مجال التنمية الإنسانية للاستفادة منها في تصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات الإنسانية في المملكة.

واستطرد د. الأنصاري بأن لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية عدة برامج سيتم تنفيذها بالتعاون مع جهات عالمية ومحلية وسيعلن عنها في القريب العاجل.

ويأتي إنشاء هذه المؤسسة الجديدة انطلاقاً من رؤية سمو رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والهادفة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الانساني لتطوير وتنمية المجتمع المحلي.