أمير عسير يوجه بتطوير منطقة شلالات الدهناء

الأمير فيصل بن خالد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بتبني مشروع تهيئة وتطوير منطقة شلالات الدهناء بمحافظة تنومة سياحيا.

وأوضح مدير هيئة السياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة م. محمد العمرة، أن المشروع سيكون استثماريا، لاسيما وأنه يوجد في موقع مميز، يبعد عن مدينة أبها ١٠٠ كلم فقط، إذ سيشمل إنشاء شاليهات وفندق على جانبي الشلالات وعمل نافورة وسط الغدير الذي تصب فيه الشلالات، وكذلك عمل إعادة للمياه من الغدير لمنبع الشلالات في حالة انقطاع الأمطار ونضوب الشلالات.

وأضاف: "سيكون دور المجلس توفير الدعم اللوجستي للمشروع والتسهيل مع الإدارات الحكومية والدعم الفني من خلال دراسة ودعم المخططات والتصاميم اللازمة للتنفيذ، على أن يتولى مالك منطقة الشلالات عبدالله فرحان الشهري التنفيذ بمواصفات وجودة عالية المستوى".

يذكر أن منطقة شلالات الدهناء تعد من أجمل مناطق الجذب السياحي في المنطقة بشكل عام، ومقصد الكثير من السياح من داخل وخارج المنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد من مواقع الجذب السياحي والتراث العمراني القريبة من الموقع، مما سيجعل محافظة تنومة مقصدا سياحيا.

كما أن هذه الخطوة تعتبر خطوة أولية حقيقية في الاهتمام بالمسار الإستراتيجي السياحي الرابط بين أبها والباحة والطائف والذي يحوي في حدود عسير الإدارية أكثر من ١٥٠ موقعا سياحيا قابلا للتطوير.