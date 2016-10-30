أمير القصيم يفتتح مسجد السديس بالبكيرية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء الجمعة مسجد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله السديس -رحمه الله- بمحافظة البكيرية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله المسجد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم عبدالله المجماج، ومحافظ البكيرية م. صالح الخليفة، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب، وعدد من مديري الدوائر الحكومية واهالي البكيرية وعائلة السديس. وفور وصول سمو أمير منطقة القصيم، قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المسجد، ثم أدى سموه صلاة العشاء بالمسجد، واستمع الى شرح من رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن المسجد الذي أنشئ على مساحة 4000م2 ويتسع لأكثر من 1600 مصل، الذي بين أن المسجد سيكون منارة علم تشع على المحافظة بمشيئة الله. بعد ذلك، ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة قدم في مستهلها الشكر والتقدير للمتبرع بإنشاء المسجد وأن يجزل له المثوبة، مبيناً مكانة المسجد والجوامع في حياة المسلم والمنهج السليم للدولة بالعناية بها، مشيراً إلى أن التاريخ الإسلامي قد شهد اهتماما كبيرا في بناء المساجد منذ عصر النبوة، حتى عهدنا هذا الذي يشهد ولله الحمد العناية ببناء المساجد وعمارتها، وما تولية الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، تبذل الكثير من الجهد في سبيل العناية بالمساجد وعمارتها، وما تبذله من عناية واهتمام في عمارتها للحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

الأمير فيصل بن مشعل يزيح الستار آذناً بافتتاح المسجد