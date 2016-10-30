نجاح فصل السيامي السوداني «رماح ووضاح»

أعلن أمس اتمام العملية رقم 42 من عمليات فصل التوائم السيامية؛ وذلك بنجاح فصل السيامي السوداني "رماح ووضاح" في عملية استغرقت 11 ساعة والتي اجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وشارك فيها فريق طبي وجراحي متعدد التخصصات بلغ نحو 30 فردا من المتخصصين في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل والعظام والمسالك البولية والتمريض والفنيين.

وهنأ د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي باسمه والفريق الطبي الجراحي لعمليات فصل التوائم السيامي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد "يحفظهما الله" وسمو وزير الحرس الوطني والشعبين السعودي والسوداني بنجاح العملية. وقال "الربيعة" في تصريحات صحافية عقب العملية :" إن العملية تمت عبر تسع مراحل كما خطط لها واستغرقت 11 ساعة بدلا من 15 ساعة، ولم تواجه الفريق اي معوقات، غير ان هناك تحديات في مرحلة فصل عظام الحوض وكذلك مناطق اسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي لكنها تكللت بالنجاح".

وتوقع "الربيعة" بقاء التوأم مدة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في غرفة العناية المركزة وبعدها تبدأ فترة النقاهة".

وبدأت العملية عند الساعة 8:10 صباح امس بمرحلة التخدير والتي استغرقت حوالي الساعة وتمت باقل من الوقت المحدد "ساعتين" وتم البدء برماح ثم وضاح وتم وضع انابيب التنفس والقساطر الوريدية والشريانية.

ولعبت الخبرة الكبيرة للفريق الطبي والجراحي في استقرار حالة الطفلين اثناء العملية والانتقال من مرحلة الى اخرى " 9 مراحل" بكل سهولة، ولم يواجه اعضاء الفريق اي مفاجآت تذكر وانتهت العملية حسب ما خطط لها وما هو متوقع منها.

من جانب آخر ثمن والد التوأم السيامي السوداني هارون اسحاق هذه اللمسة الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقدم شكره للفريق الجراحي والطبي، داعيا الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار، وأن يجعلها وقادتها ذخراً للإسلام والمسلمين.

يذكر أن التوأم متصلان بالبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف ثالث مشوه، ويبلغ وزنهما مجتمعا 18 كلجم.