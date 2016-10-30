أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نجاح فصل السيامي السوداني «رماح ووضاح»

Google+ Print
نجاح فصل السيامي السوداني «رماح ووضاح» نجاح فصل السيامي السوداني «رماح ووضاح»

أعلن أمس اتمام العملية رقم 42 من عمليات فصل التوائم السيامية؛ وذلك بنجاح فصل السيامي السوداني "رماح ووضاح" في عملية استغرقت 11 ساعة والتي اجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وشارك فيها فريق طبي وجراحي متعدد التخصصات بلغ نحو 30 فردا من المتخصصين في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل والعظام والمسالك البولية والتمريض والفنيين.

وهنأ د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي باسمه والفريق الطبي الجراحي لعمليات فصل التوائم السيامي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد "يحفظهما الله" وسمو وزير الحرس الوطني والشعبين السعودي والسوداني بنجاح العملية. وقال "الربيعة" في تصريحات صحافية عقب العملية :" إن العملية تمت عبر تسع مراحل كما خطط لها واستغرقت 11 ساعة بدلا من 15 ساعة، ولم تواجه الفريق اي معوقات، غير ان هناك تحديات في مرحلة فصل عظام الحوض وكذلك مناطق اسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي لكنها تكللت بالنجاح".

وتوقع "الربيعة" بقاء التوأم مدة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في غرفة العناية المركزة وبعدها تبدأ فترة النقاهة".

وبدأت العملية عند الساعة 8:10 صباح امس بمرحلة التخدير والتي استغرقت حوالي الساعة وتمت باقل من الوقت المحدد "ساعتين" وتم البدء برماح ثم وضاح وتم وضع انابيب التنفس والقساطر الوريدية والشريانية.

ولعبت الخبرة الكبيرة للفريق الطبي والجراحي في استقرار حالة الطفلين اثناء العملية والانتقال من مرحلة الى اخرى " 9 مراحل" بكل سهولة، ولم يواجه اعضاء الفريق اي مفاجآت تذكر وانتهت العملية حسب ما خطط لها وما هو متوقع منها.

من جانب آخر ثمن والد التوأم السيامي السوداني هارون اسحاق هذه اللمسة الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقدم شكره للفريق الجراحي والطبي، داعيا الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار، وأن يجعلها وقادتها ذخراً للإسلام والمسلمين.

يذكر أن التوأم متصلان بالبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف ثالث مشوه، ويبلغ وزنهما مجتمعا 18 كلجم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية