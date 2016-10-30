جائزة أمير الرياض لحفظ القرآن تجمع 32 رئيس جمعية تحفيظ لتطويرها

ناقش الاجتماع الدوري لرؤساء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الـ32 في المحافظات والمراكز والهجر التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، أفكاراً ومقترحات لتطوير مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتفسيره على المستوى التعليمي.

وترأس رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض سعد بن محمد الفريان الاجتماع الدوري لعام 1437هـ، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن عبدالعزيز الناصر.

وعُقدت حلقة نقاش موسعة حول "دور رئيس مجلس الإدارة في تفعيل أعضاء مجلس الإدارة وأثره في أداء الجمعية". ثم تناول مساعد شؤون البنين إبراهيم بن عبدالله العيد الأثر الكبير لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتفسيره على المستوى التعليمي، ومناقشة أفكار ومقترحات لتطوير الجائزة.

وعرض مدير إدارة التطوير والتخطيط بالجمعية د. حسين بن علي الأشدق رؤية برنامج تطبيق مؤشرات الأداء للجمعيات التابعة لعام 1438هـ.

وكرم آل فريان والناصر الجمعيات المشاركة في برنامج تطبيق مؤشرات الأداء لعام 1437هـ.