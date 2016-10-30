أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمانة الرياض: ضوابط لـ «عربات الأطعمة»

Google+ Print
أمانة الرياض: ضوابط لـ «عربات الأطعمة» أمانة الرياض: ضوابط لـ «عربات الأطعمة»

دعت أمانة منطقة الرياض أصحاب عربات الأطعمة لبيع الوجبات السريعة زيارة الإدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عرباتهم تمهيداً لمنحهم الترخيص اللازم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات.

وأكد م. سليمان البطحي وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، أن هذه الخطوة تأتي دعماً من الأمانة لأصحاب المشروعات الصغيرة من الافراد السعوديين، واتاحة الفرصة لهم لمزاولة هذه الأنشطة وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الاطعمة المقدمة، وذلك انطلاقاً من الدور الاجتماعي للأمانة تجاه أبناء الوطن، داعياً أصحاب تلك العربات التفضل بمراجعة مقر إدارة صحة البيئة بسوق الشمال بحي المروج من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً للكشف على العربات من قبل المختصين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، تمهيدا لمنحهم التراخيص التي تؤهلهم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات السريعة بشكل نظامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية