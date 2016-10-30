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رجال الدين بالشرقية: تشديد الرقابة على السلع وتشجيع الصناعة أهم التحديات

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رجال الدين بالشرقية: تشديد الرقابة على السلع وتشجيع الصناعة أهم التحديات رجال الدين بالشرقية: تشديد الرقابة على السلع وتشجيع الصناعة أهم التحديات

>الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور محمد محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الشعب عليه دور كبير فى مواجهة التحديات المعاصرة التى تواجه البلاد ويتعين عليه ترشيد النفقات وعدم الإسراف والتكاتف والتوحد خلف الدولة. وعليه أن يعى الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد مؤكدا على ضرورة ان يقوم الجهاز التتفيذى بإحكام الرقابة التموينية على السلع والمواد الغذائية للتصدى لارتفاع الأسعار وضبط المتلاعبين والمحتكرين .

 

جاء ذلك خلال مشاركته لأعمال المؤتمر الفكرى، الذى نظمته مديرية أوقاف الشرقية تحت عنوان "دور الشعب في مواجهه التحديات المعاصرة" بحضور الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والقمص هيدرا إبراهيم ممثلا عن أسقف الزقازيق ومنيا القمح وعدد من رجال الدعوة الإسلامية وأساتذة جامعة الأزهر ورجال الدين المسيحى .

 

أضاف القمص هيدرا إبراهيم ممثل عن أسقف الزقازيق ومنيا القمح أن الكنيسة جزء لا يتجزأ من المجتمع وبتفعيل القاعدة الروحية والتى تشتمل على الإيمان والمحبة والصلاة لتمثل حائط صد مانع لمن يسعى لهدم المجتمع وعلينا كمصريين تشجيع المنتج المصرى لنوفر العملة الصعبة وتستعد فى بناء الاقتصاد المصرى وأن نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والطعام والوقود وتحذر الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها ٱثارة الفتن والبلبة وتهدد أمن واستقرار البلاد.

 

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية فى كلمته أن شعب العظيم قادر على موجهة كافة والصعاب والتحديات المعاصرة التى تواجه الوطن مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين بحجم ما تقدمة الدولة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالفائدة والنفع عليهم  , وطالب  رجال الدين وأصحاب العلم بتوعية المواطنين وإرسال رسالة طمأنه للمجتمع بأن مصر بخير فهم القادرون على تشكيل الوجدان نشر الوعى وتعديل السلوك وزيادة الانتماء والولاء للوطن.

 

واختتم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الكلمات بتوجيه رسالة للحضور بأن مصر التى احتضنت أولياء الله الصالحين وآل بيت الرسول الكريم ستظل آمنة إلى يوم الدين  .

 

 

 

 


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