أمين عام "السياحة العالمية" ووزير السياحة بكوستاريكا يصلان القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، الدكتور طارق الرفاعى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، ووزير السياحة بدولة كوستاريكا، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات المكتب التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية والقمة العالمية الخامسة لسياحة المدن، التى تبدأ الساعات القادمة فى الأقصر حيث من المقرر أن يغادروا بعد قليل على الطائرة المتجهة إلى الأقصر.

وتم رفع حالة الطوارئ بين الأجهزة العاملة بالمطار لاستقبال عشرات الوفود الدولية وكبار المسئولين المشاركين فى فعاليات المكتب التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية والقمة العالمية الخامسة لسياحة المدن، التى تقام الساعات القادمة بمدينة الأقصر.