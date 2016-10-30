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النيابة تأمر بحبس زوجة مستريح الشرقية وضبطه وشقيقه بتهمة النصب

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النيابة تأمر بحبس زوجة مستريح الشرقية وضبطه وشقيقه بتهمة النصب النيابة تأمر بحبس زوجة مستريح الشرقية وضبطه وشقيقه بتهمة النصب

>الشرقية- فتحية الديب

قرر نيابة قسم ثانى الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس "عبير. ع. ع" زوجة مستريح الشرقية الجديد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار زوجها الهارب وشقيقته.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام عدد من المواطنين، بتحرير العديد من المحاضر  بقسم ثانى الزقازيق ضد"محمد. أ. ال. ال" مدرس ومقيم القومية وزوجته "عبير"  وشقيقه "حسام"، بتهمة النصب عليهم فى مبالغ مالية تصل إلى 15 مليون جنيه.

 

وبعد تكثيف التحريات من قبل ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أيمن فياض،صحة الواقعة، وقيام المدرس، بخداع المواطنين بتوظيف أموالهم فى مشروعين يعمل بهما الأول توزيع كروت الشحن، والثانى مشروع تسمين العجول والمواشى بمعلف بكفر حسن بالقنايات، يديريه شقيقه "حسام".

 

وتوجهت قوة من مباحث المديرية، لتفتيش منزل المتهم وضبطه، فتبين هروبه هو وشقيقه فتم القبض على زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7436 إدارى قسم ثانى الزقازيق.

 


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