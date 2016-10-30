حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 30 / 10 / 2016

تشهد اليوم الأبراج الكثير من التطورات والتغيرات الإيجابية التى قد تزيد من حماسك و جعلك أكثر تفاؤلا ، لا تتردد من اتباع بعض نصائح و ارشادات علماء الفلك فى الاصعدة المختلفة من المهنى للعاطفى و ايضا الصحى .

برج الثور

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى مشتت لحد كبير و ذلك كونك تشعر منذ فترة بحالة من عدم النظام من قبل المحيطين بك فى مجال العمل ، عليك ان تفرض شخصيتك لكى تستطيع ان تنظم الامور وتعود الاجواء الهادئة للعمل .

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التطورات الايجابية خلال هذه المرحلة ، عليك ان تعلم ان هذه العلاقة تحتاج للكثير من الدعم لتعود من جديد للاستقرار التام .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام و خاصة انك تهمل بشكل واضح فى اخذ قسط وافر من الاسترخاء و الراحة ، النوم لساعات طويلة هو أهم الحلول التى لا يمكن ان تتجاهلها .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور عليك ان تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية سواء من خلال حضور احدى الحفلات او سماع الموسيقى او الخروج مع اصدقاءك المقربين .

برج السرطان على الصعيد المهني:

لمواليد برج السرطان الصعيد المهنى يسير بخطى ايجابية مميزة ، فانت قادر على فرض شخصيتك على من حولك و ذلك بفضل ثقتك فقى نفسك و تحملك الدائم للمسئولية ، فأجواء العمل تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة .

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التوتر و ذلك بسبب تعامل الشريك معك بأنانية واضحة ، عليك ان تقيم الامور جيدا وخاصة ان الفترة المقبلة تحتاج منك الكثير من القرارات الحاسمة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى انت مهمل جدا ولم تهتم بحالتك الصحية ، فعليك ان تزور طبيبك المختص وذلك بعد اصابتك عدة مرات بالأم المعدة و القولون .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان الفترة المقبلة عليك ان تقيم علاقتك بعدد ممن حولك وذلك بعد ازدياد المشاكل فتقييم الامور افضل حل.

من جهه اخرى عليك ان تعمل جاهدا ان تدعم علاقتك بالصعيد العائلى و ان تعيد له اجواء الاستقرار و الهدوء.

برج العقرب على الصعيد المهني:

لمواليد برج العقرب الصعيد المهنى سيشهد الكثير من التغيرات الفترة المقبلة ، فعليك ان تستخدمك ذكاءك و غموضك من أجل تخطى هذه المرحلة التى من الممكن ان تؤثر على حياتك المهنية سلبا .

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة لحد ما ، فعلاقتك الآن بالشريك جيدة لحد ما ، فحاول دعمها من جديد حتى تصبح فى أفضل حال ، الاجواء الهادئة ضرورة من أجل الاستقرار .

حاول ان تساعد شريكك فى حل عدد من مشاكله الخاصة بالعمل و الصعيد العائلى .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى جيد لحد كبير ، لكن عليك ان تعمل جاهدا من أجل تحسين حالتك المزاجية بطرق مختلفه منها التسوق او قراءة كتاب جديد .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان الفترة المقبلة تحتاج للكثير من القرارات الحاسمة التى قد تؤثر فى عدد هائل من محطات حياتك .

برج الجدى

الجدى على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتعامل مع ضغوط العمل بطريقة أكثر ذكاء من ذلك، كما أنه من المتوقع أن تزداد هذه المهام بسبب وضعك الجديد فى العمل، ومن المفترض أن تحصل على دعم من بعض الاصدقاء.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة بسبب تقلبات الجو فى الفترة الأخيرة، عليك الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت والمتابعة معه من أجل الحصول على الدواء المناسب لوضعك الصحى,,

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى أفضل على كل المستويات، أما على مستوى العائلة فستحدث بعض المتغيرات ولكن سرعان مع يعود الوضع إلى طبيعته فلا تنزعج من ذلك.

برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

العند مع شريك الحياة قد يسبب لكما الكثير من المشكلات، عليك التفاهم مع الحبيب أكثر من ذلك، ودعمه بطرق كثيرة، كما أنه من الضرورى أن تمنحه بعض الثقة.

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

حاول أن تنتهى سريعًا من الأعمال التى أضيفت لكِ مؤخراً، هذه الأمور قد تساعدك على تحقيق النجاح، كما أنه من المتوقع أن يساعدك هذا فى الحصول على ترقية ومكافأة مالية

برج الحمل على الصعيد الصحى..

وعكة صحية بسبب اهمالك لصحتك، كذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة فى هذه الأيام، حيث أنه من المتوقع أن تصاب بنزلة برد على نهاية هذا الأسبوع.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات الصحية والعائلية، عليك الصبر واتخاذ القرارات الصحيحة

برج القوس

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

الحبيب فى حاجة إليك، فهو يمر حالياً بأزمة صحية طارئة عليك أن تهتم به من جديد، كما أنه من الضرورى أن تكون إلى جواره قدر الإمكان، كما أن التفاهم أفضل طريق لعلاقة عاطفية رائعة.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

على الرغم من أن هناك بعض الأمور التى تطرأ على العمل منذ فترة طويلة، إلا أن الآن الوضع سيتغير تمامًا، ومن المتوقع أن تستمع قريبًا إلى بعض الأخبار المفرحة والتى تتعلق بترقية.

برج القوس على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة جداً، ولمن يجب أن تراعى نفسك أكثر من ذلكـ وتحصل على الفيتامينات اللازمة لك فى هذه المرحلة حتى لا تضعف ويجهد جسدك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة الكثير من الأمور،فعلى مستوى العائلة ستحدث بعض التغيرات مثل سفر مفاجئ لأحد أفراد العائلة

برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

الأسد على الصعيد العاطفى

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

الأسد على الصعيد الصحى

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة :

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

زملائك فى العمل يحاولون جرك لمشكلات فرعية ليؤثرون على أدائك وتخسر ثقة رؤساءك، فلا تطعطيهم الفرصة وكن ذكياً ولا تدخل فى مناقشات جانبية إلا فى إطار العمل.

على الصعيد العاطفي:

قد يكون انفصالك عن شريك حياتك هو الأمر الأفضل لكما فى هذا الوضع بعد كثرة المشكلات التى لحقت بكما خلال الفترة الماضية، فالتفاهم أساس قيام العلاقة وهو الأمر الغائب عنكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الإكثار من شرب القهوة مع التدخين يؤثر سلباً على صحتك وبالأخص قلبك، وبدأت أعراض التعب تظهر عليك، فيجب أن تقلع عن التدخين وحاول استبدال القهوة بأى مشروب أخر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حاول إصلاح علاقتك بالأخرين ، فتتعرض اليوم لموقف تحتاج فيه المشورة والمساعدة منهم، وذلك سيكون صعب عليك لأنك لم تكن متعاوناً معهم بشكل كافى فى الفترة الأخيرة

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

يومك ملىء بالمهام والأعمال المؤجلة، بالإضافة الى الضغوط اليومية فى مهنتك، فعليك أن تكن هادئ الأعصاب لتستطيع انجاز عملك فى أسرع وقت.

الحوت على الصعيد العاطفى :

علاقتك بشريك حياتك أوشكت على الانهيار بسبب عنادك وتسلطك وعدم اعترافك بأخطائك، فحاول تغيير بعض طباعك التى تسبب لك مشكلات متكررة مع كل من حولك.

الحوت على الصعيد الصحى :

تستعيد صحتك بعد الوعكة التى تعرضت لها الأيام الماضية، ولكن عليك الاستمرار على نظامك الغذائى الصحى وتجنب تناول الوجبات السريعة ، واحرص على تناول الخضروات والفاكهة بشكل مستمر.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

عنادك سيجعلك تخسر أحد أصدقائك اليوم، فلا داعى للتكبر والعند إذا كان الموقف بسيطاً لا يحتاج التفاقم ، فليس من مصلحتك حالياً خسارة أى صديق.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

الفلك اليوم فى صالحك أيها العذراء وتحديداً أولئك الذين يعملون فى مجال العقارات أو مجال البناء، كما أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد فقد تجد منزل الأحلام الذى سبق وحلمت به طويلا فلا تخشى الإقدام على خطوة تغيير محل اقامتك.

الدلو على الصعيد العاطفى :

عليك أن تدرك يا عذراء أن وضع حدود للعلاقات المحيطة يصب فى صالحك وفى صالح استمرار العلاقة، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة ولا تتدخل فى شئونه وفى كل كبيرة وصغيرة لتحاول تبرير ذلك باسم الحب.

الدلو على الصعيد الصحى :

عليك أن تكون صبورا مع نفسك والآخرين، حتى لا تعود الأمور بالسوء على صحتك، كما عليك أن تحرص على المشى صباحا فى الحدائق لتستنشق هواء نقى فهذا سيؤثر كثيرا فى مسار يومك ويحوله إلى الأفضل.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

تتألق اليوم، والنجوم تبشرك بوظيفة هامة فى طريقها إليك فأنت اليوم حسن الحظ ولكن لا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها.

على الصعيد المهنى

تضيع وقتاً طويلاً فى أمور غير مفيدة على الإطلاق، وتعطلك عن أداء مهامك التى تؤجلها فتتراكم عليك وتتكاسل عن تنفيذها ، فعليك تنظيم وقتك واستغلاله فى أمور مفيدة للحفاظ على وظيفتك.

على الصعيد العاطفى

عدم اهتمامك بشريك حياتك وتلبية احتياجاته يخلق بينكما مشكلات متكررة ، فكما تحصل على حقوقك عليك أداء واجباتك والعمل على إسعاد الطرف الأخر.

على الصعيد الصحى

لا تعتمد على الوصفات الطبيعية والأعشاب فى علاج بعض الأمراض، عليك استشارة طبيب مختص لتشخيص حالتك وتناول الدواء المخصص لمرضك.

توقعات علماء الفلك

مشكلات تحدث ى طريقك اليوم فى العمل قد تفقدك مهنتك، فاستعد طاقتك وتركيزك كى تحافظ على عملك ، فالكثير يبحث عن فرصة مثلها دون جدوى.

برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى :

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

الميزان على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الميزان على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.