حظك اليوم برج السرطان الأحد 30/10/2016

نقدم لليوم الأحد 30 أكتوبر لمواليد برج السرطان توقعات علماء الفلك فى الصعيد المهنى وانها تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة، ايضا الصعيد العاطفى الذى شهد بعض التوترات خلال الفترة الماضية ، ايضا تطرق العلماء للصعيد الصحى .

برج السرطان على الصعيد المهني:

لمواليد برج السرطان الصعيد المهنى يسير بخطى ايجابية مميزة ، فانت قادر على فرض شخصيتك على من حولك و ذلك بفضل ثقتك فقى نفسك و تحملك الدائم للمسئولية ، فأجواء العمل تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة .

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التوتر و ذلك بسبب تعامل الشريك معك بأنانية واضحة ، عليك ان تقيم الامور جيدا وخاصة ان الفترة المقبلة تحتاج منك الكثير من القرارات الحاسمة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى انت مهمل جدا ولم تهتم بحالتك الصحية ، فعليك ان تزور طبيبك المختص وذلك بعد اصابتك عدة مرات بالأم المعدة و القولون .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان الفترة المقبلة عليك ان تقيم علاقتك بعدد ممن حولك وذلك بعد ازدياد المشاكل فتقييم الامور افضل حل.

من جهه اخرى عليك ان تعمل جاهدا ان تدعم علاقتك بالصعيد العائلى و ان تعيد له اجواء الاستقرار و الهدوء.