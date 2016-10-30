حظك اليوم برج الثور الأحد 30/10/2016

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك فى عدد من الاصعدة لليوم الاحد 30 أكتوبر من أهمها الصعيد المهنى الذى يأخذ حيز كبير من اهتمامك و تفكيرك ، ايضا الصعيد العاطفى ، و يتطرق علماء الفلك للصعيد الصحى ويقدموا لك عدد من النصائح لا تتجاهلها .

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى مشتت لحد كبير و ذلك كونك تشعر منذ فترة بحالة من عدم النظام من قبل المحيطين بك فى مجال العمل ، عليك ان تفرض شخصيتك لكى تستطيع ان تنظم الامور وتعود الاجواء الهادئة للعمل .

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التطورات الايجابية خلال هذه المرحلة ، عليك ان تعلم ان هذه العلاقة تحتاج للكثير من الدعم لتعود من جديد للاستقرار التام .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام و خاصة انك تهمل بشكل واضح فى اخذ قسط وافر من الاسترخاء و الراحة ، النوم لساعات طويلة هو أهم الحلول التى لا يمكن ان تتجاهلها .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور عليك ان تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية سواء من خلال حضور احدى الحفلات او سماع الموسيقى او الخروج مع اصدقاءك المقربين .