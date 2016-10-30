أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الأحد 30/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الأحد 30/10/2016 حظك اليوم برج الثور الأحد 30/10/2016

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك فى عدد من الاصعدة لليوم الاحد 30 أكتوبر من أهمها الصعيد المهنى الذى يأخذ حيز كبير من اهتمامك و تفكيرك ، ايضا الصعيد العاطفى ، و يتطرق علماء الفلك للصعيد الصحى ويقدموا لك عدد من النصائح لا تتجاهلها .

 

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى مشتت لحد كبير و ذلك كونك تشعر منذ فترة بحالة من عدم النظام من قبل المحيطين بك فى مجال العمل ، عليك ان تفرض شخصيتك لكى تستطيع ان تنظم الامور وتعود الاجواء الهادئة للعمل .

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التطورات الايجابية خلال هذه المرحلة ، عليك ان تعلم ان هذه العلاقة تحتاج للكثير من الدعم لتعود من جديد للاستقرار التام .

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام و خاصة انك تهمل بشكل واضح فى اخذ قسط وافر من الاسترخاء و الراحة ، النوم لساعات طويلة هو أهم الحلول التى لا يمكن ان تتجاهلها .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور عليك ان تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية سواء من خلال حضور احدى الحفلات او سماع الموسيقى او الخروج مع اصدقاءك المقربين .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى