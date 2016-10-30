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حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 30/10/2016

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حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 30/10/2016 حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 30/10/2016

>كتبت رانيا علوى

نقدم لليوم الأحد 30 أكتوبر لمواليد توقعات علماء الفلك فى عدد من الاصعدة اهمها الصحى الذى يتطلب منك الاهتمام ، ايضا الصعيد المهنى و العاطفى ، و اعلم انه من الممكن ان تستفيد من نصائح علماء الفلك .

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

لمواليد برج العقرب الصعيد المهنى سيشهد الكثير من التغيرات الفترة المقبلة ، فعليك ان تستخدمك ذكاءك و غموضك من أجل تخطى هذه المرحلة التى من الممكن ان تؤثر على حياتك المهنية سلبا .

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة لحد ما ، فعلاقتك الآن بالشريك جيدة لحد ما ، فحاول دعمها من جديد حتى تصبح فى أفضل حال ، الاجواء الهادئة ضرورة من أجل الاستقرار .

حاول ان تساعد شريكك فى حل عدد من مشاكله الخاصة بالعمل و الصعيد العائلى .

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى جيد لحد كبير ، لكن عليك ان تعمل جاهدا من أجل تحسين حالتك المزاجية بطرق مختلفه منها التسوق او قراءة كتاب جديد .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان الفترة المقبلة تحتاج للكثير من القرارات الحاسمة التى قد تؤثر فى عدد هائل من محطات حياتك .


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