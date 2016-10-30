حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 30/10/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى، الذى يتميز أصحابه بالكثير من الصفات الجيدة من بينها القدرة على تقديم الدعم للآخرين، وكذلك تقديم كل ما هو مطلوب منهم على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب، كما أنه من المتوقع أن يشمل اللقاء الكثير من الأمور مثل الكلام عن المستقبل، حاول أن تحتويه قدر الإمكان والاستماع إليه فهو بحاجة شديدة إليك.

الجدى على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتعامل مع ضغوط العمل بطريقة أكثر ذكاء من ذلك، كما أنه من المتوقع أن تزداد هذه المهام بسبب وضعك الجديد فى العمل، ومن المفترض أن تحصل على دعم من بعض الاصدقاء.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة بسبب تقلبات الجو فى الفترة الأخيرة، عليك الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت والمتابعة معه من أجل الحصول على الدواء المناسب لوضعك الصحى,,

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى أفضل على كل المستويات، أما على مستوى العائلة فستحدث بعض المتغيرات ولكن سرعان مع يعود الوضع إلى طبيعته فلا تنزعج من ذلك.