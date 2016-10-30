حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 30/10/2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الحمل، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بقدرة كبيرة على تحمل الآخرين وتحديدًا هؤلاء المقربين منهم، ولكنهم كذلك فى غضبهم يكونوا من الصعب التعامل معهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

العند مع شريك الحياة قد يسبب لكما الكثير من المشكلات، عليك التفاهم مع الحبيب أكثر من ذلك، ودعمه بطرق كثيرة، كما أنه من الضرورى أن تمنحه بعض الثقة.

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

حاول أن تنتهى سريعًا من الأعمال التى أضيفت لكِ مؤخراً، هذه الأمور قد تساعدك على تحقيق النجاح، كما أنه من المتوقع أن يساعدك هذا فى الحصول على ترقية ومكافأة مالية

برج الحمل على الصعيد الصحى..

وعكة صحية بسبب اهمالك لصحتك، كذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة فى هذه الأيام، حيث أنه من المتوقع أن تصاب بنزلة برد على نهاية هذا الأسبوع.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات الصحية والعائلية، عليك الصبر واتخاذ القرارات الصحيحة.