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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 30/10/2016

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 30/10/2016 حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 30/10/2016

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الطيبة والاندفاع والتفاؤل هم الصفات الأبرز لأبناء برج القوس الذى نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..

 

برج القوس على الصعيد العاطفى..

الحبيب فى حاجة إليك، فهو يمر حالياً بأزمة صحية طارئة عليك أن تهتم به من جديد، كما أنه من الضرورى أن تكون إلى جواره قدر الإمكان، كما أن التفاهم أفضل طريق لعلاقة عاطفية رائعة.

 

برج القوس على الصعيد المهنى ..

على الرغم من أن هناك بعض الأمور التى تطرأ على العمل منذ فترة طويلة، إلا أن الآن الوضع سيتغير تمامًا، ومن المتوقع أن تستمع قريبًا إلى بعض الأخبار المفرحة والتى تتعلق بترقية.

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة جداً، ولمن يجب أن تراعى نفسك أكثر من ذلكـ وتحصل على الفيتامينات اللازمة لك فى هذه المرحلة حتى لا تضعف ويجهد جسدك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة الكثير من الأمور،فعلى مستوى العائلة ستحدث بعض التغيرات مثل سفر مفاجئ لأحد أفراد العائلة.


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مصر 365

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