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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 30/10/2016

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 30/10/2016 حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 30/10/2016

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برج الأسد من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة واجتماعية من الدرجة الأولى وهو أكثر الأبراج غيرة، ونقدم لبرج الأسد على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

 

الأسد على الصعيد العاطفى

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

 

الأسد على الصعيد الصحى

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة :

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.


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مصر 365

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