حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 30/10/ 2016

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتميز بذكائه الاجتماعى وجاذبيته الشديدة لدى الآخرين والتى تجعلهم يغفرون له أى شيء لأنهم يحبونه، ولكن يعيبه التردد الشديد وتضييع الوقت.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

زملائك فى العمل يحاولون جرك لمشكلات فرعية ليؤثرون على أدائك وتخسر ثقة رؤساءك، فلا تطعطيهم الفرصة وكن ذكياً ولا تدخل فى مناقشات جانبية إلا فى إطار العمل.

على الصعيد العاطفي:

قد يكون انفصالك عن شريك حياتك هو الأمر الأفضل لكما فى هذا الوضع بعد كثرة المشكلات التى لحقت بكما خلال الفترة الماضية، فالتفاهم أساس قيام العلاقة وهو الأمر الغائب عنكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الإكثار من شرب القهوة مع التدخين يؤثر سلباً على صحتك وبالأخص قلبك، وبدأت أعراض التعب تظهر عليك، فيجب أن تقلع عن التدخين وحاول استبدال القهوة بأى مشروب أخر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حاول إصلاح علاقتك بالأخرين ، فتتعرض اليوم لموقف تحتاج فيه المشورة والمساعدة منهم، وذلك سيكون صعب عليك لأنك لم تكن متعاوناً معهم بشكل كافى فى الفترة الأخيرة.