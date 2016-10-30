أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 30/10/ 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 30/10/ 2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 30/10/ 2016

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتميز بذكائه الاجتماعى وجاذبيته الشديدة لدى الآخرين والتى تجعلهم يغفرون له أى شيء لأنهم يحبونه، ولكن يعيبه التردد الشديد وتضييع الوقت.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

زملائك فى العمل يحاولون جرك لمشكلات فرعية ليؤثرون على أدائك وتخسر ثقة رؤساءك، فلا تطعطيهم الفرصة وكن ذكياً ولا تدخل فى مناقشات جانبية إلا فى إطار العمل.

 

على الصعيد العاطفي:

قد يكون انفصالك عن شريك حياتك هو الأمر الأفضل لكما فى هذا الوضع بعد كثرة المشكلات التى لحقت بكما خلال الفترة الماضية، فالتفاهم أساس قيام العلاقة وهو الأمر الغائب عنكما.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الإكثار من شرب القهوة مع التدخين يؤثر سلباً على صحتك وبالأخص قلبك، وبدأت أعراض التعب تظهر عليك، فيجب أن تقلع عن التدخين وحاول استبدال القهوة بأى مشروب أخر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حاول إصلاح علاقتك بالأخرين ، فتتعرض اليوم لموقف تحتاج فيه المشورة والمساعدة منهم، وذلك سيكون صعب عليك لأنك لم تكن متعاوناً معهم بشكل كافى فى الفترة الأخيرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى