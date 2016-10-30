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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 30/10/2016

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 30/10/2016 حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 30/10/2016

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من الابراج الهوائية شديدة الذكاء والتى تتسم بالدقة وحب التعامل مع الآخرين، وهم عقلاء ويميلوا للمثالية فى مختلف مجالات الحياة، ونستعرض لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

الفلك اليوم فى صالحك أيها العذراء وتحديداً أولئك الذين يعملون فى مجال العقارات أو مجال البناء، كما أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد فقد تجد منزل الأحلام الذى سبق وحلمت به طويلا فلا تخشى الإقدام على خطوة تغيير محل اقامتك.

 

الدلو على الصعيد العاطفى :

عليك أن تدرك يا عذراء أن وضع حدود للعلاقات المحيطة يصب فى صالحك وفى صالح استمرار العلاقة، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة ولا تتدخل فى شئونه وفى كل كبيرة وصغيرة لتحاول تبرير ذلك باسم الحب.

 

الدلو على الصعيد الصحى :

عليك أن تكون صبورا مع نفسك والآخرين، حتى لا تعود الأمور بالسوء على صحتك، كما عليك أن تحرص على المشى صباحا فى الحدائق لتستنشق هواء نقى فهذا سيؤثر كثيرا فى مسار يومك ويحوله إلى الأفضل.

 

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

تتألق اليوم، والنجوم تبشرك بوظيفة هامة فى طريقها إليك فأنت اليوم حسن الحظ ولكن لا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها.


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مصر 365

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