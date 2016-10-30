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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 30/10/2016

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 30/10/2016 حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 30/10/2016

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من الأبراج المائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى ، وهو من أكثر الأبراج اشتهار بالطيبة، والعيش بداخل عالم من الأحلام، ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته، ونستعرض لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

يومك مليئ بالمهام والأعمال المؤجلة، بالإضافة الى الضغوط اليومية فى مهنتك، فعليك أن تكن هادئ الأعصاب لتستطيع انجاز عملك فى أسرع وقت.

 

الحوت على الصعيد العاطفى :

علاقتك بشريك حياتك أوشكت على الانهيار بسبب عنادك وتسلطك وعدم اعترافك بأخطائك، فحاول تغيير بعض طباعك التى تسبب لك مشكلات متكررة مع كل من حولك.

 

الحوت على الصعيد الصحى :

تستعيد صحتك بعد الوعكة التى تعرضت لها الأيام الماضية، ولكن عليك الاستمرار على نظامك الغذائى الصحى وتجنب تناول الوجبات السريعة ، واحرص على تناول الخضروات والفاكهة بشكل مستمر.

 

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

عنادك سيجعلك تخسر أحد أصدقائك اليوم، فلا داعى للتكبر والعند إذا كان الموقف بسيطاً لا يحتاج التفاقم ، فليس من مصلحتك حالياً خسارة أى صديق.


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مصر 365

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