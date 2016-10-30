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إخلاء سبيل سائح كولومبى لاتهامه باستخدام كاميرا طائرة ممنوع تداولها

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إخلاء سبيل سائح كولومبى لاتهامه باستخدام كاميرا طائرة ممنوع تداولها إخلاء سبيل سائح كولومبى لاتهامه باستخدام كاميرا طائرة ممنوع تداولها

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث السياحة بالجيزة القبض على سائح يحمل الجنسية الكولومبية، لاتهامه باستخدام كاميرا طائرة ممنوع استخدامها بمصر لتصوير المنطقة الأثرية بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله وتسليم الطائرة له خلال مغادرته لمصر بعد انتهاء فترة إقامته.

أثناء متابعة العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المنطقة الأثرية بالهرم للحالة الأمنية بمنطقة الهرم تم ضبط سائح كولومبى يستخدم كاميرا طائرة ممنوع تداولها بمصر لتصوير المنطقة الأثرية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أخلت سبيل السائح والتحفظ على الكاميرا وتسليمها له أثناء مغادرته ، وأكد مصدر أمنى أن الطائرة ممنوع تداولها بمصر لخطورة استخدامها.

 


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