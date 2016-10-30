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عبير الشرقاوى: "تزوجت طارق المعداوى ضد رغبة أبويا وندمت على ذلك"

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عبير الشرقاوى: "تزوجت طارق المعداوى ضد رغبة أبويا وندمت على ذلك" عبير الشرقاوى: "تزوجت طارق المعداوى ضد رغبة أبويا وندمت على ذلك"

>كتب عبده زكى

أجلت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى أمس السبت، محاكمة الفنانة عبير الشرقاوى بتهمة سب وقذف مطلقها طارق محمد صلاح الدين طبيب نفسى، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لإعادة المرافعة.

 

وقالت الفنانة عبير الشرقاوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن نظر القضية رقم 9820 لسنة 2016 تأجل إلى يوم 3 ديسمبر المقبل، بناء على طلب تقدمت به للمحكمة قبل نحو أسبوع، بإعادة مرافعة دفاعها، لتقديم ما يثبت كذب الاتهام .

 

وأضافت الفنانة، أن القضية بنيت على بلاغ كاذب"حسب قولها" وأحالتها النيابة للمحكمة التى حجزت جلسة أمس للنطق بالحكم، مضيفة :"لولا تقدمى بطلب لإعادة باب المرافعة، وقدمت أيضا للمحكمة "سى دى" الحلقة التى ظهرت فيها واتهمها مطلقها بأنه سبته خلالها."

 

وتابعت عبير: "مطلقى نسب لى بأنى اتهمته خلال ظهورى على شاشة إحدى الفضائيات بأنها اتهمته بالخيانة واتهمت محاميه بالتواطؤ، بينما الحقيقة أننى اتهمت المحامى الخاص بى بالتواطؤ، لتسببه فى خسارتى قضية نفقة ابنى الصغير ومصاريف المدرسة فى  مرحلة معينة".

 

وأوضحت الفنانة، أن محكمة جنح الدقى حددت جلستها المنعقدة فى 3 ديسمبر المقبل لتفريغ محتوى الـ"سى دى" وإعادة المرافعة.

 

وفى السياق ذاته، قالت عبير، إن مطلقها طارق المعداوى امتنع عن دفع مصروفات مدرسة صغيرهما عن عامى  2013 و2014، لافتة إلى أنه فى 2016 صدر ضده حكم من الدائرة 33 بمحكمة أسرة الدقى، يلزمه بدفع مصاريف مدرسة ابنه، رغم أنه ميسور الحال ويعمل طبيب فى مستشفى بالبحرين ويتقاضى راتب كبير.

 

واستطردت الشرقاوى: المعداوى تزوج من عنايات عزيز صدقى ابنة رئيس وزراء الأسبق فى 2001 وسافر بها إلى البحرين فى 2002 وحصل على الجنسية البحرينية 2007 ، وبعدها فتح عيادة خاصة وتزوجته ضد رغبة أبويا وندمت فيما بعد".

 

وأوضحت عبير الشرقاوى، أنه أمام مماطلة مطلقها فى دفع مصاريف مدرسة الصغير، أقامت ضده دعوى دعوى اسمها "يا الدفع يا الحبس" وأخطرته المحكمة بسداد المبلغ على دفعتين، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للحكم عليه بالحبس، إذا لم يسلم محاميه فى المحكمة نصف المبلغ الذى حكمت به كمصروفات مدارس للصغير.

 

يشار إلى أن طليق الفنانة عبير الشرقاوى اتهمها فى القضية رقم 9820 لسنة 2016 بالسب والقذف فى عدة مناسبات، وأنها تعرضت لسيرته بما ينال من كرامته وسمعته.

 

وكانت محكمة جنح الدقى، برأت طارق المعداوى ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من تهمتى سب وقذف الفنانة فى الدعوى رقم 2466 لسنة 2016.

 


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